企業ごとのマーケティングAIツールを即日構築。「マーケティングAX」という新しいアプローチ

株式会社アイトリガー

企業において、ClaudeなどのAIツールを導入後、「思ったように活かせていない」「個人の業務改善レベルで終わっている」「意外と費用対効果が良くない」と感じる経営者や事業責任者に向けて、デジタルマーケティングの知見を備えたAXディレクターとAXエンジニア、開発済みAIツール、関連ナレッジを含めたリソース提供をする「マーケティングAX」のサービス展開を開始しました。

AI導入による企業競争力の強化が迫られるなか、自社のマーケティングで何をどう活用すべきかが見えない。その設計から実装・運用までを一貫して支援します。

AIを導入したが成果を実感できていない現状

生成AIを業務に活用する企業は増え続けています。しかし、その一方で「導入したが期待した成果が出ていない」「個人利用による業務効率化の壁を超えられない」と感じている企業が少なくありません。複数の業界調査でも、AI活用企業の約半数が効果を十分に実感できていないという結果が報告されています。

原因の多くは、個々人の業務という「虫の目」だけでなく、業務プロセス全体を俯瞰した「鳥の目」でLLMやデータを連携させること。さらに、UIやUXの観点で業務にフィットさせる改善をおこなうための「人の目」が十分に活かされていないことです。

アイトリガーはこの課題に対し、「マーケティングAX」というアプローチで企業のAX（AIトランスフォーメーション）を描くだけでなく、カタチにして、実装させ、組織の生産性向上を実現します。

企業の課題に合わせたAIの仕組みを、即カタチにする。

アイトリガーが始動した「マーケティングAX」は、単なるAIやSaaSの導入支援ではありません。

クライアントのマーケティング課題を起点に、その企業専用のAIの仕組みをLLMや社内外データ、業務オペレーションを考慮しながら、プロトタイプを短期間で構築・実装し、運用まで伴走する取り組みです。

体制の中核を担うのは、AXディレクターとAXエンジニアです。AXディレクターがクライアントの業務構造を分析し、AIで解決すべき課題を特定。要件定義から運用設計までを担います。

AXエンジニアがAPI・MCP、LLM選定から実装までをリードし、プロトタイプドリブンで即座に動くものを構築します。

すでに既存クライアント提供を開始、週次でのアップデートを実行。機能はモジュール化させ、汎用的に展開できるよう管理。

※リリースしたAIツール、エージェントはSaaS展開、提供は行いません

- サイトの改ざんや意図しない変更を毎朝自動検出するサイト監視AI- 競合LPの訴求変更・デザイン変更をAIが定点観測する競合監視の仕組み- PC・モバイル両画面をUX 3層×10カテゴリで自動評価するAIデザイン診断- Gemini Visionによるページ構造・マーケティング訴求の構造化分析

単なる社内ツール構築という視点ではなく、明確な課題から、AXディレクターが要件を定義し、AXエンジニアが実装したものです。

同じアプローチで、クライアント企業のマーケティング課題にも対応します。

今後の展開

アイトリガーは、サイト品質管理に続き、広告運用・CRM・クリエイティブ領域でもマーケティングAXの実装を進めてまいります。対象は特定の業種に限定せず、「マーケティングの課題はあるが、何をAIで解決すべきかが分からない」というフェーズの企業にこそ、AXディレクターによる課題設計から支援いたします。

マーケティング業務のAI化に関するご相談は、下記よりお問い合わせください。

https://aitrigger.co.jp/contact/

■株式会社アイトリガー（AiTRIGGER Inc.）

本社：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿16階

事業内容：デジタルマーケティング支援（運用型広告・インハウス支援）、マーケティングリソース提供（MRM）、マーケティングAX事業

URL：https://aitrigger.co.jp/