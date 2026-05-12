「自分らしい住まい」は、自分の手で作る！　そんな方に最適な一冊、『はじめてでもできる！　DIY自宅リフォーム完全ガイド』を5月19日に発売

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株式会社ナツメ社


実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『はじめてでもできる！　DIY自宅リフォーム完全ガイド』（https://amzn.asia/d/0cx9tZbk）を5月19日に発売します。


■DIY初心者でもできる自宅リフォーム

DIY初心者でもできる、住まいを快適にするためのリフォームテクニックやアイデアを幅広く、丁寧に解説した一冊です。自宅のリノベーションから日々の模様替えまで、ニーズに合わせた実践的な内容が網羅されています。




■基本のリフォームをきっちり解説

部屋の印象を大きく変える「床」や「壁」の作り方、キッチンやトイレなどの「水まわり」のリメイク、さらに初心者でも挑戦しやすい「家具作り」や、ウッドデッキを含む「庭の作り方」まで、家全体をカバーしています。




■工具や道具、材料についてもしっかり紹介

工具や道具、木材の基礎知識、ハケの使い方、養生の基本など、失敗しないための基本もしっかりと解説されています。




【目次】

01　壁の作り方


02　床の作り方


03　水まわりのリメイク


04　庭の作り方


05　家具の作り方


06　補修テクニック


07　ペイントの道具とテクニック


08　工具と木材の基本



【著者紹介】

山田芳照（やまだ　よしてる）


1999年、(株)ダイナシティコーポレーションを設立し、DIY情報サイトDIYCITYを運営している。DIYアドバイザーの資格を取得し、DIY普及活動として、2005年から６年間、NHK・Eテレ「住まい自分流」に講師で出演した。以後、DIYをテーマにしたTV番組の講師及び監修、企画制作を行っている。2013年からは、ホームセンターに置かれているHow toシートの監修と制作を行い、社員研修やDIYセミナー、DIY教室、体験講座などの企画運営を継続して行っている。


【書籍情報】

『はじめてでもできる！　DIY自宅リフォーム完全ガイド』


著者：山田芳照


発行：ナツメ社


定価：2,200円（税込）


仕様：B5変型判（天地234ミリ×左右188ミリ）／224ページ／オールカラー


発売日：2026年5月19日


https://amzn.asia/d/0cx9tZbk


【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社　編集部


TEL：03-3295-3921　FAX：03-3291-1305


E-mail： info@natsume.co.jp


〒101-0051　東京都千代田区神田神保町1-52　ナツメ社ビル3階


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