「自分らしい住まい」は、自分の手で作る！　そんな方に最適な一冊、『はじめてでもできる！　DIY自宅リフォーム完全ガイド』を5月19日に発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『はじめてでもできる！ DIY自宅リフォーム完全ガイド』（https://amzn.asia/d/0cx9tZbk）を5月19日に発売します。

■DIY初心者でもできる自宅リフォーム

DIY初心者でもできる、住まいを快適にするためのリフォームテクニックやアイデアを幅広く、丁寧に解説した一冊です。自宅のリノベーションから日々の模様替えまで、ニーズに合わせた実践的な内容が網羅されています。

■基本のリフォームをきっちり解説

部屋の印象を大きく変える「床」や「壁」の作り方、キッチンやトイレなどの「水まわり」のリメイク、さらに初心者でも挑戦しやすい「家具作り」や、ウッドデッキを含む「庭の作り方」まで、家全体をカバーしています。

■工具や道具、材料についてもしっかり紹介

工具や道具、木材の基礎知識、ハケの使い方、養生の基本など、失敗しないための基本もしっかりと解説されています。

【目次】

01 壁の作り方

02 床の作り方

03 水まわりのリメイク

04 庭の作り方

05 家具の作り方

06 補修テクニック

07 ペイントの道具とテクニック

08 工具と木材の基本

【著者紹介】

山田芳照（やまだ よしてる）

1999年、(株)ダイナシティコーポレーションを設立し、DIY情報サイトDIYCITYを運営している。DIYアドバイザーの資格を取得し、DIY普及活動として、2005年から６年間、NHK・Eテレ「住まい自分流」に講師で出演した。以後、DIYをテーマにしたTV番組の講師及び監修、企画制作を行っている。2013年からは、ホームセンターに置かれているHow toシートの監修と制作を行い、社員研修やDIYセミナー、DIY教室、体験講座などの企画運営を継続して行っている。

【書籍情報】

『はじめてでもできる！ DIY自宅リフォーム完全ガイド』

著者：山田芳照

発行：ナツメ社

定価：2,200円（税込）

仕様：B5変型判（天地234ミリ×左右188ミリ）／224ページ／オールカラー

発売日：2026年5月19日

https://amzn.asia/d/0cx9tZbk

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

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