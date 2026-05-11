『田淵累生ファンミーティング2026』開催結果に関するお知らせ

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は、当社子会社である株式会社BEBOPが2026年5月9日に開催いたしました「田淵累生ファンミーティング2026」につきまして、好調な結果となりましたので、下記の通りお知らせいたします。

田淵累生ファンミーティング2026 当日の様子

イベント開催結果

本イベントは、俳優・田淵累生氏を中心としたファン向けリアルイベントとして開催され、第1部・第2部ともに多数のお客様にご来場いただき、盛況のうちに終了いたしました。

イベント当日は、トーク企画に加え、ファン交流施策や限定グッズ販売等を実施し、高い顧客満足度を得る結果となりました。

また、来場者によるSNS投稿や二次拡散も多数確認され、オンライン上における話題化および認知拡大にも寄与しております。

本件の成果について

本イベントを通じて、

- リアルイベントによるファンエンゲージメント強化- グッズ販売を含む周辺収益の獲得- 継続的なファンコミュニティ形成- 今後のEC、サブスクリプション施策への送客

など、当社グループが推進する「タレントIP × ファンマーケティング」戦略において、一定の成果を確認しております。

特に、コアファン層との直接接点を持つことで、今後のLTV（顧客生涯価値）向上に繋がるデータ取得およびファン基盤強化を進めることができました。

今後の展開

当社グループでは、今回の結果を踏まえ、

- 定期イベント化- オンライン配信展開- 限定グッズおよびEC施策強化- ファンクラブ／サブスクリプション施策

などを段階的に推進し、IP価値最大化および収益機会の拡大を図ってまいります。

また、BEBOPを中心に、俳優・アーティスト・インフルエンサー領域におけるファンマーケティング事業の拡大を進め、リアルとデジタルを融合した新たな収益モデルの構築を推進してまいります。