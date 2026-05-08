IVI Entertainment所属、五十嵐 蓮 が 「今日、好きになりました。ラヨーン編」に参加決定！

株式会社スターレイプロダクション

株式会社IVI Entertainment所属の、InstagramやTikTokなどを中心にインフルエンサーとして活動する「五十嵐蓮(いがらし れん)」が、ABEMA【今日、好きになりました。ラヨーン編】に参加することを発表された。

現役高校2年生として初めての参加

予告映像公開後、SNSでは「カッコよすぎる！」「こんなイケメン予告にいた？」など新規メンバーとして早くも注目を集めている。

▼今日、好きになりました。ラヨーン編

2026/5/11(月)21:00～

https://abema.go.link/bbLx8

【五十嵐 蓮】

生年月日：2009年4月13日

出身地：神奈川県

身長：173cm

Instagram：https://www.instagram.com/igarashi_reen/

TikTok：https://www.tiktok.com/@igarashi_reen

X：https://x.com/igarashi_reen

【本人コメント】

初めての旅で緊張しましたが自分を出して頑張ってきました!!

皆様、応援の程をよろしくお願いします(ハート)️‍ (ハート)️‍