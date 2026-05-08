IVI Entertainment所属、五十嵐 蓮 が 「今日、好きになりました。ラヨーン編」に参加決定！

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株式会社スターレイプロダクション


株式会社IVI Entertainment所属の、InstagramやTikTokなどを中心にインフルエンサーとして活動する「五十嵐蓮(いがらし れん)」が、ABEMA【今日、好きになりました。ラヨーン編】に参加することを発表された。




現役高校2年生として初めての参加


予告映像公開後、SNSでは「カッコよすぎる！」「こんなイケメン予告にいた？」など新規メンバーとして早くも注目を集めている。




▼今日、好きになりました。ラヨーン編


2026/5/11(月)21:00～


https://abema.go.link/bbLx8




【五十嵐 蓮】


生年月日：2009年4月13日


出身地：神奈川県


身長：173cm


Instagram：https://www.instagram.com/igarashi_reen/


TikTok：https://www.tiktok.com/@igarashi_reen


X：https://x.com/igarashi_reen




【本人コメント】


初めての旅で緊張しましたが自分を出して頑張ってきました!!


皆様、応援の程をよろしくお願いします(ハート)️‍ (ハート)️‍