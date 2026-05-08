“もっとコットンにできること”で「暮らしの中に小さな心地よさ」をお届けする、コットン・ラボ株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：藤本 透)は、2026年5月10日(日)限定で、自社ECサイト「Cotton labo Online Store」にて、全品30％OFFとなる「コットンの日」キャンペーンを実施いたします。





コットン・ラボ公式オンラインストア： https://store.cotton-labo.co.jp/





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【キャンペーンの目的】

5月10日は「コットンの日」です。

当社の企業理念である「もっとコットンにできること！」を形にしてお届けし、主力であるコットン商品を通じて、日頃からご愛顧いただいている皆様へ感謝の気持ちを還元することを目的としています。

1日のみという限られた時間ではありますが、より多くの方に高品質なコットン製品を体感していただき、忙しい日々の中でお客様に心地よさと便利さをお届けしたいという想いから本企画を立ち上げました。









【キャンペーン概要】

● キャンペーン名： 「コットンの日」限定・全品30％OFFキャンペーン

● 期間 ： 2026年5月10日(日) 10：00～22：00

● 販売チャネル ： コットン・ラボ公式オンラインストア(Cotton labo Online Store)限定

● URL ： https://store.cotton-labo.co.jp/









【キャンペーン内容】

● 特典内容：対象商品を全品、表示価格より30％OFFにてご提供

● 除外品 ：まとめ買い商品、定期お届け便、セール・アウトレット商品、セット商品は対象外となります。









【注目の商品紹介】

本キャンペーンで特におすすめの、こだわりが詰まった4つのラインナップをご紹介します。





1. 当サイトで一番人気「コットン屋さんが作った使い捨てフェイスタオル」

吸水性に優れた天然コットン100％のシートです。

安心の日本製(日本国内加工)で、JAPAN COTTON認証(Pure Cottonマーク)を取得しています。

洗顔後のデリケートな肌を摩擦から守り、常に清潔な状態で水分を拭き取れる、不動の人気No.1アイテムです。





2. うふっと スウヨタオルシリーズ

様々な厚みや仕様、特徴を持つ種類豊富なシリーズです。

「ふんわり」タイプや、アルガンオイル配合、CICA配合タイプなど、季節や肌の変化、好みの肌ざわり(シルクのような肌ざわり等)に合わせて選べるのが最大の特徴です。

濡れても破れにくいため、洗顔後の拭き取りだけでなく多目的に活用いただけます。





3. オーガニックコットンナプキン・ライナーシリーズ

直接肌に触れる表面材にオーガニックコットン100％を使用した生理用品シリーズです。

吸水ポリマー不使用のノンポリマータイプで、デリケートな肌を優しく守り、冷えが気になる方にも配慮した設計です。

羽つき、夜用、ライナーなど、あらゆるシーンに対応する豊富なラインナップを展開しています。





4. 当サイト限定商品

公式オンラインストアでしか買えない希少なアイテムです。

快適な履き心地を追求した「オーガニックコットンサニタリーショーツ」や、ストックに便利な「オーガニックコットンナプキン・ライナーの紙袋入り大容量タイプ」(可愛い「ふわうさ」デザイン)が一押しです。

店舗では手に入らない特別な製品も、今だけ30％OFFでご購入いただけます。









【Cotton labo Online Storeについて】

Cotton labo Online Store( https://store.cotton-labo.co.jp/ )は、コットン・ラボ株式会社の公式オンラインストアです。

24時間いつでもご注文いただけ、商品に関する詳細な情報も掲載しております。

今回のキャンペーン商品を含め、公式オンラインストア限定の商品などをお買い求めいただけます。









【お得な会員制度のご案内】

Cotton labo Online Storeでは、会員登録をしていただくと、ポイント還元や限定セールなど、さまざまな特典をご用意しております。この機会にぜひご登録ください。









【消費者向けのお問い合わせ先】

● 担当窓口：コットン・ラボ株式会社 お客様相談室

● 所在地 ：〒795-8508 愛媛県大洲市徳森1349番地

● TEL ：0893-25-5141

● 受付時間：9：00～12：00／13：00～17：00 (土・日・祝日を除く)