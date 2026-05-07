APEXEL 200X 超高倍率ポケット顕微鏡今日11 時正式リリース、限定最大 50% OFF 早割開始

株式会社tonex

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これまでの課題：ぼんやりした輪郭、見えにくい視界、そして大きくて扱いにくい形状。

正直に言いましょう。市販のモバイル顕微鏡の多くは、単なるオモチャに過ぎません。大型で扱いづらい上に、輪郭はぼやけ、映り込みはひどく、使うのを諦めたくなるほどです。

ぼんやりと鮮明さに欠けるマクロ写真に満足するのはもうやめにしましょう。NanoMate 200X が、あなたのスマートフォンをプロフェッショナルレベルの研究機器へと進化させます。

200 倍の高精細光学系を、わずか 34.5g のスリムなボディに凝縮。ポケットにすっきり収まります。

私たちは単なる拡大鏡を販売するのではありません。トータル光学ソリューション をお届けします。

クリップで取り付けるだけ。

他の人が見逃している世界を、あなただけが見られるようになります。

4 群 4 枚のプロフェッショナル光学レンズを採用。スマホを高精細なマシンへと変貌させ、通常の「デジタルズーム」では到底届かない解像度を実現します。

0.01mm の微小なディテールまで鮮明に可視化。人間の目では認識できない領域です。

拡大すれば、隠れた世界が広がります。葉の内部を流れる微細な液流、昆虫の翅の複雑な構造、ダイヤモンドのシャープな刻印まで、鮮明に捉えられる。これは単なるレンズではなく、プロの視点で世界を見られる高精細ツールなのです。

これが私たちの秘訣です

高倍率には強い映り込みがつきもの。しかし NanoMate には CPL フィルター（円偏光フィルター） を内蔵しています。

この精密な構成により、エッジの歪みを最小限に抑えながら、ラクに 200 倍の拡大観察が可能。シャープで映り込みのない画像、くっきりとした輪郭を実現します。

金属・ガラス・宝石の映り込みも、きれいに消し去れます。

市販の「UV 機能付き」機器の多くは、安価な 395nm ランプを使っており、ただの紫ライトに過ぎません。私たちは プロ仕様の 365nm UV LED を選択しました。見えないスペクトルを解き放ちます。

専用の 365nm UV LED を 6 灯搭載し、スマホを蛍光検出機へと変えます。鑑識員のように、偽造紙幣・鉱物の蛍光反応・ペットのシミなどを発見可能。

照明こそが顕微鏡の生命線

NanoMate 200X には専用サイドボタンを搭載。3 つのプロフェッショナル照明モードを瞬時に切り替えられます。

6500K のホワイトライトで科学的な観察を、3500K の暖色ライトで自然な見た目を再現。いずれも CRI92+ の高い演色性により、リアルな色再現を実現します。

3D テクスチャモード

LED リングの左右片側だけを点灯させ、影を利用して立体感を生み出す「側面照明モード」。硬貨・切手・紙の繊維などの凹凸が立体的に浮かび上がります。

ハーフリング照明：凹凸のある被写体に最適。写真に立体感と質感が生まれます。

フルリング照明：より汎用的で、明るく鮮やかな色彩表現が可能。

ハーフリングの方が立体感が強く、フルリングは色彩が深く、リアルで豊かに表現できます。

CRI92+ がもたらす真の色再現

マクロ撮影で色がくすんだり、ぼやけたりしませんか？それは CRI（演色評価数）の低さが原因です。安価な LED（CRI80）では被写体の色が褪せてしまいます。例えばイチゴを見れば、その差は一目瞭然。

CRI92+ なら、深く甘い赤色、繊細な艶まで、プロカメラマンが求める質感を再現。レンズ越しに見たままの色が、そのまま写真に残ります。

ストレスフリーの「クリップオン」設計

脆弱なスタンドに 5 分もかけて調整し、やっと合わせた頃には決定的な瞬間が終わっている……誰もが経験するイライラです。

NanoMate は「取り付けるだけ」の体験を追求しました。クリップで挟むだけ。アプリ不要、サブスク不要、ペアリング不要、面倒なキャリブレーションも不要。珍しい昆虫を見つけても、飛び立つ前にシャッターを切れます。

最高の顕微鏡は、常に持ち歩ける顕微鏡です。

現代の探検家のために設計された NanoMate 200X は、わずか 34.5g の超軽量。ポケットにも、カバンにも、財布のカードスロットにも収まります。車のキー並みのサイズで、いつでもどこでもプロオプティクスを使えます。

森の中でも、展示場でのダイヤモンド鑑定でも、高額な機材を持たずにミクロの世界を探求できます。

99% のスマホに対応する汎用設計

スマホメーカーは常にカメラ形状を変更するため、機種変更するとアクセサリが使えなくなる……そんな「使い捨て」アクセサリは作りたくありませんでした。

そこで NanoMate 200X には 調整式スライダー を採用。市場の 99% のスマホにシームレスに対応 します。ケースをつけたまま使えるので、わずらわしく着脱する必要もありません。

長時間の観察をサポート

100mAh のリチウムイオンバッテリーを搭載し、最大輝度で最長 5 時間の連続使用が可能。

バッテリー切れも安心。USB-C ポートで充電しながら使えるので、探索を中断する必要がありません

利用シーン

自然好きな方：植物の葉脈・昆虫の構造・毛穴まで観察

コレクター：CPL でクリアに宝石・硬貨・骨董品を鑑定

🔬 STEM 教育：屋外で生物学を学べるポータブル教室

🔧 技術者：プリント基板・溶接部分の精密検査

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/941610/preview(https://camp-fire.jp/projects/941610/preview)

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/941610/preview

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