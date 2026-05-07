【SAMANSA】5月第2週の新作ショート映画ラインナップを発表！今週も邦画が続々、娘をいじめで亡くした母のサスペンスから、離れて暮らす父と息子の再会まで、親子の愛と絆を描く3作品を公開
株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年5月8日(金)に新作となる3本『うまれる』『一縷』『ちいさな王さまのぼうけん』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。
まで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。
◆新作紹介
１.『うまれる』
あらすじ：
天然パーマの髪を理由にいじめられていた少女・裕美。床屋を営む母・良子は、そのことを知りながらも忙しく、何もしてやれなかった。そんなある日、裕美は崖から転落し命を落とす。良子はいじめが原因だと訴えるが、誰にも相手にされない。しかし、あるきっかけから、良子は娘の死の驚愕の真相を知ることに…。
監督：田中 聡
作品時間：33分18秒
２.『一縷』
あらすじ：
「今月で２年だよ。お父さん、お酒やめて」離れて暮らす父と息子。久しぶりに再会した二人は車の中でぎこちない会話を交わす。そんな中、唐突に息子から母の再婚を聞かされる父。二人の秘められた感情が招いた結末とは--
監督：雨宮球太
作品時間：13分50秒
３.『ちいさな王さまのぼうけん』
あらすじ：
夜寝る前、父は息子と久しぶりに絵本『ちいさな王さまのぼうけん』を開く。いつもと少し違う「お話づくり」を楽しみながら、王様が困難に出会うたび、二人は思い思いのアイデアで物語を進めていく。お話が進む中、息子がふと口にした思いがけない解決策は、父の心に小さな気づきをもたらしていき--。
監督：中村 優香
作品時間：11分33秒
《スタッフからのコメント》
今週のSAMANSAがイチオシする『うまれる』は、観る者の心を容赦なくかき乱す、あまりにもリアルでシリアスなサスペンスです。
娘を失ってから気づく、自身に対しての罪悪感とやるせなさ、娘をいじめていた子どもと彼らの親への衝動的な増悪...。痛いほどの感情の渦に、気づけば誰もが深く感情移入させられてしまいます。
今週配信の3作品はすべて「親子」がテーマですが、本作はその中でも圧倒的なインパクトを放ちます。この週末、胸を突く映画体験をSAMANSAで味わってみませんか？
◆SAMANSAとは
SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。
月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。
また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。
名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』
ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/
iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602
Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa
◆ 会社概要
社名：株式会社SAMANSA
本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603
代表取締役：岩永 祐一
共同代表：遠山 孝行
設立日：2021年4月
事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営
コーポレートサイト： https://about.samansa.com/
サービスサイトURL：https://lp.samansa.com
YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about
TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/
Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/
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お問合せ先：info@samansa.com