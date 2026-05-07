【SAMANSA】5月第2週の新作ショート映画ラインナップを発表！今週も邦画が続々、娘をいじめで亡くした母のサスペンスから、離れて暮らす父と息子の再会まで、親子の愛と絆を描く3作品を公開

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年5月8日(金)に新作となる3本『うまれる』『一縷』『ちいさな王さまのぼうけん』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

まで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『うまれる』

あらすじ：

天然パーマの髪を理由にいじめられていた少女・裕美。床屋を営む母・良子は、そのことを知りながらも忙しく、何もしてやれなかった。そんなある日、裕美は崖から転落し命を落とす。良子はいじめが原因だと訴えるが、誰にも相手にされない。しかし、あるきっかけから、良子は娘の死の驚愕の真相を知ることに…。

監督：田中 聡

作品時間：33分18秒





２.『一縷』

あらすじ：

「今月で２年だよ。お父さん、お酒やめて」離れて暮らす父と息子。久しぶりに再会した二人は車の中でぎこちない会話を交わす。そんな中、唐突に息子から母の再婚を聞かされる父。二人の秘められた感情が招いた結末とは--

監督：雨宮球太

作品時間：13分50秒





３.『ちいさな王さまのぼうけん』

あらすじ：

夜寝る前、父は息子と久しぶりに絵本『ちいさな王さまのぼうけん』を開く。いつもと少し違う「お話づくり」を楽しみながら、王様が困難に出会うたび、二人は思い思いのアイデアで物語を進めていく。お話が進む中、息子がふと口にした思いがけない解決策は、父の心に小さな気づきをもたらしていき--。

監督：中村 優香

作品時間：11分33秒







《スタッフからのコメント》

今週のSAMANSAがイチオシする『うまれる』は、観る者の心を容赦なくかき乱す、あまりにもリアルでシリアスなサスペンスです。

娘を失ってから気づく、自身に対しての罪悪感とやるせなさ、娘をいじめていた子どもと彼らの親への衝動的な増悪...。痛いほどの感情の渦に、気づけば誰もが深く感情移入させられてしまいます。

今週配信の3作品はすべて「親子」がテーマですが、本作はその中でも圧倒的なインパクトを放ちます。この週末、胸を突く映画体験をSAMANSAで味わってみませんか？





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com