フェリー予約がもっと便利に！移動予約サイト「WILLER TRAVEL」のフェリーページを全面リニューアル～「とくとく！WILLER秋のフェリー祭」も同時開催、お得な船旅へ～
WILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男、以下「WILLER MARKETING」）は、国内取扱い航路数最大級の約40航路が予約できる移動予約サイト「WILLER TRAVEL」内のフェリーページ（https://travel.willer.co.jp/ferry/）を、2025年9月1日（月）にリニューアルしました。これを記念し、明日9月2日（火）よりお得な船旅ができる「とくとく！WILLER秋のフェリー祭」を実施します。
WILLER MARKETINGが運営する移動予約サイト「WILLER TRAVEL」は、日本全国の高速バスやフェリー、鉄道などの移動サービスやホテルや各種チケット、ツアー商品などが簡単便利に予約・決済いただけ、年間約500万人にご利用いただいています。
今回のフェリーページのリニューアルでは、若年層やインバウンド観光客など、これまでフェリーを利用する機会の少なかったお客様にもより手軽に便利に予約していただけるよう、日本語の対応のみならず、多言語にも対応（英語・韓国語・簡体字・繁体字）しました。加えて、スマートフォンの画面に最適化したシンプルでわかりやすいレイアウトに刷新しました。また、リニューアルを記念して、船旅がよりお得に楽しめる期間限定のキャンペーン「とくとく！WILLER秋のフェリー祭」を、2025年9月2日（火）～9月30日（火）まで実施します。是非、お得に船旅を楽しめるこの機会にご利用ください。
WILLER MARKETINGは、リニューアルを通じてフェリー予約におけるDX化を推進し、船旅をより身近なものにすることで、新たな旅・移動の選択肢を創出していきます。
今後もお客様に寄り添い、お客様のニーズを満たすとともに新たな体験価値をお届けします。
■フェリーページの主なリニューアルポイント
①船室選択時の予約導線を改善
従来はプランを選択後に船室を選ぶ動線でしたが、リニューアル後は船室に応じたプランの料金を表示しました。これにより、お客様が希望する船室ごとの料金比較が一目で確認できるようになり、スムーズに予約手続きを進めることができます。
②必要な情報をスムーズに確認できるように
従来は予約内容の確認ページで「プラン詳細」や「キャンセル料」などを確認する際、別のページに切り替わる作りでした。リニューアル後は、ページが切り替わることなく同じページ内で確認ができるため、必要な情報をスムーズに確認いただけるようになりました。
■期間限定キャンペーン「とくとく！WILLER秋のフェリー祭」の詳細
＜特設ページ＞https://travel.willer.co.jp/ferry/campaign/tokutoku/
＜キャンペーン期間＞2025年9月2日（火）～9月30日（火）
＜実施内容＞
①9月30日まで全日程販売！フェリースーパーセール！
・対象航路において、最大20％OFFの価格で販売します。
・実施日：2025年9月2日（火）～9月30日（火）
・対象航路・対象出発日については特設ページ（https://travel.willer.co.jp/ferry/campaign/tokutoku/）をご確認ください。
②日数限定、席数限定！日程が合えばラッキー数量限定セール！
・出発対象日、席数限定で最大51％OFFの価格で販売します。
・実施日：【第1弾】9月4日（木）12：00～9月30日（火）23:59開催
【第2弾】9月18日（木）12：00～9月30日（火）23:59開催
※対象航路・対象出発日については特設ページ（https://travel.willer.co.jp/ferry/campaign/tokutoku/）をご確認ください。
③豪華フェリー旅が当たる！WILLER TRAVELの公式Xリポスト＆リプライキャンペーン
・応募期間：2025年9月2日（火）～30日（火）23:59
・応募条件：WILLER TRAVELの公式X（https://x.com/WILLER_TRAVEL）をフォローし、リポスト＆リプライで応募完了。
合計4組8名様に豪華フェリー旅が当たります。
※当選された方には、10月30日（木）までにXのDMにてお知らせします。
※詳細は、WILLER TRAVELの公式X（https://x.com/WILLER_TRAVEL）をご確認ください。
※「とくとく！WILLER秋のフェリー祭」の詳細は、特設ページ（https://travel.willer.co.jp/ferry/campaign/tokutoku/）をご覧ください。
※WILLER MARKETING株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
