2022年に大分県別府市で発生したひき逃げ殺傷事件で、重要指名手配中の八田與一容疑者（29）に関する情報提供が、7月末までに累計で1万3654件に上っていることが分かりました。八田容疑者は8月10日に30歳となります。事件から逃亡を続けたまま30歳を迎えようとする中、警察による捜査と情報提供の呼びかけが続いています。

【写真を見る】逃亡のまま10日で30歳…八田與一容疑者の情報提供が累計1万3600件超え 目撃情報は「関東」が最多の3割超

地域別では関東が最多…全体の3割超

県警に寄せられた1万3654件の情報提供のうち、八田容疑者に似た人物の目撃情報は、累計で1万2920件に上っています。

＜7月の地域別目撃情報＞（）は累計

関東：135件（約4830件）

近畿：54件（約1770件）

九州：46件（約1650件）

うち大分県内：11件（約730件）

また、インターネット上の動画や画像などに関する情報は34件（累計約1230件）です。

＜月別情報提供の推移＞（）は前年

●2025年

6月：706件 （446件）殺人・殺人未遂容疑で逮捕状

7月：515件 （665件）

8月：238件 （382件）

9月：233件 （460件）

10月：210件 (503件)

11月：278件（467件）

12月：249件（250件）

●2026年

1月：285件（214件）

2月：165件（165件）

3月：138件（250件）

4月：130件（184件）

5月：124件（170件）

6月：401件（706件）

7月：382件（515件）

全国一斉広報活動から情報提供が急増

7月の情報提供数は382件で、月別では6月に次ぎ、2026年で2番目の多さです。

県警は6月15日に八田容疑者の全身が映った新たな写真のほか、29日には八田容疑者が運転していたとみられる事件数分前の映像を公開しました。

6月以降の情報提供数が増加傾向となっている要因について、県警は「新たな映像の公開や、6月29日に全国11都道府県で実施した一斉啓発活動によるものでは」と分析しています。

「身近に潜んでいる可能性も…」

八田容疑者は2022年6月、別府市の県道で停車中のバイクに軽乗用車で追突し、大学生2人を死傷させ、現場から逃走した疑いが持たれています。

八田容疑者は事故後、現場から裸足で走って逃走し、約2キロ離れたヨットハーバーで足取りが途絶えました。事件直前には、八田容疑者と亡くなった大学生との間でトラブルがあったこともわかっています。

有力な情報提供者には公的懸賞金として300万円が支払われ、遺族による私的懸賞金500万円も含めると上限額は800万円に上ります。

大分県警捜査第一課・志賀雄一郎次席は「皆様からの情報が犯人検挙につながる可能性があり、寄せられたものはすべて精査している。容疑者は身近に潜んでいる可能性もあるため、少しでも似ている人物がいるという情報があれば、ためらわずに警察に提供してほしい」とコメントしています。

情報提供先：【大分県別府警察署】0977-21-2131