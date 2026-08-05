【気象予報士が解説】台風13号は沖縄で数日間暴風雨か？14号・15号の進路も徹底分析
気象予報士の松浦悠真氏が、「【トリプル台風】大型台風13号 沖縄で数日間暴風雨か 台風14号と台風15号の影響は？｜台風情報 #台風13号 #台風14号 #台風15号」と題した動画を公開した。動画では、日本列島周辺で発生しているトリプル台風（13号、14号、15号）の最新情報と、特に警戒が必要な台風13号の沖縄地方への影響について解説している。
現在、日本の南を西に進んでいる大型で非常に強い台風13号は、6日には強い勢力となって西北西へ進む見込みだ。6日の夜には大東島地方、7日の夜には沖縄地方へ最接近すると予想されている。その後は動きが複雑になり、進む速度が遅くなるため、沖縄地方では数日間にわたって影響が長引く恐れがある。一方、台風14号は熱帯低気圧に変わる見込みで日本への影響はなく、台風15号も発達しにくいため台風13号ほどの大きな影響はないと分析している。
台風13号の接近に伴い、沖縄・奄美地方では大荒れの天気が予想される。6日の18時までに沖縄で100ミリ、8日の18時までには沖縄、九州南部、奄美で200ミリの雨が降る予想となっており、総雨量が300ミリ近くに達する所も出てきそうだという。また、予想最大風速は6日と7日に沖縄で40メートル、予想される波の高さは10メートルの猛烈なしけとなる見込みだ。松浦氏は、台風の中心から離れた西日本から東日本の太平洋側でも、湿った風の影響で大雨となる恐れがあると指摘している。
夏休みシーズンと重なるため、交通機関へかなり大きな影響が出ることが懸念される。松浦氏は「交通情報については最新の情報をこまめにチェックするようにしてください」と視聴者にアドバイスを送った。沖縄や奄美地方では大雨や暴風災害への厳重な警戒が必要となるため、早めの対策が求められる。
現在、日本の南を西に進んでいる大型で非常に強い台風13号は、6日には強い勢力となって西北西へ進む見込みだ。6日の夜には大東島地方、7日の夜には沖縄地方へ最接近すると予想されている。その後は動きが複雑になり、進む速度が遅くなるため、沖縄地方では数日間にわたって影響が長引く恐れがある。一方、台風14号は熱帯低気圧に変わる見込みで日本への影響はなく、台風15号も発達しにくいため台風13号ほどの大きな影響はないと分析している。
台風13号の接近に伴い、沖縄・奄美地方では大荒れの天気が予想される。6日の18時までに沖縄で100ミリ、8日の18時までには沖縄、九州南部、奄美で200ミリの雨が降る予想となっており、総雨量が300ミリ近くに達する所も出てきそうだという。また、予想最大風速は6日と7日に沖縄で40メートル、予想される波の高さは10メートルの猛烈なしけとなる見込みだ。松浦氏は、台風の中心から離れた西日本から東日本の太平洋側でも、湿った風の影響で大雨となる恐れがあると指摘している。
夏休みシーズンと重なるため、交通機関へかなり大きな影響が出ることが懸念される。松浦氏は「交通情報については最新の情報をこまめにチェックするようにしてください」と視聴者にアドバイスを送った。沖縄や奄美地方では大雨や暴風災害への厳重な警戒が必要となるため、早めの対策が求められる。
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チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。