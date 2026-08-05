「炭焼きレストランさわやか」げんこつハンバーグなど値上げへ メニューやフェアの終了・変更も発表【10・1〜】
「炭焼きレストランさわやか」（運営：さわやか株式会社、本社：静岡県袋井市）は、5日までに公式サイトを通じ、「価格改定およびメニュー変更のお知らせ」を発表した。
【画像】「炭焼きレストランさわやか」2026年10月1日から変更（詳細）
まず、「令和8年熊本地震で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々、不自由な生活を強いられている方々へ心よりお見舞い申し上げます」と心を寄せた。
さらに、同社のハンバーグなどの料理や接客への想いを表現。効率性や生産性が重視される時代でも「“人が心をこめて調理し 人が心をこめて接客をする”ことへのこだわりを持ち続けたい」とし、「その想いは変わらず、これからもより高いレベルで実現していきたいと強く願っております」と伝えた。
一方で「しかしながら、近年、主力商品であるハンバーグ、ステーキの原料となるオーストラリア産牛肉の価格が想定以上に高騰しており、円安による影響も加わり、これまでにない厳しい局面を迎えております。さらに、物流費、エネルギーコスト、人件費などの上昇も重なり、自社努力だけではこれまでの価格を維持することが困難な状況となりました」と説明。
「このような状況においても、皆さまに提供する料理やサービスの質を維持し、更なる向上を目指していくために、苦渋の選択ではございますが、2026年10月1日より、一部商品の価格改定およびメニュー変更を実施させていただきたく存じます」と明らかにし、「物価高騰が続く昨今、皆さまに今まで以上のご負担をおかけすることは誠に心苦しく存じますが、何卒ご理解いただきたくお願い申し上げます」と呼びかけた。
具体的には、10月1日より「げんこつハンバーグ」は1540円→1680円（税込）、「おにぎりハンバーグ」は1380円→1520円（税込）に値上げする。また、「土曜日ランチメニュー」を終了し、「げんこつ・おにぎりフェア」の内容も変更する。
【画像】「炭焼きレストランさわやか」2026年10月1日から変更（詳細）
まず、「令和8年熊本地震で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々、不自由な生活を強いられている方々へ心よりお見舞い申し上げます」と心を寄せた。
さらに、同社のハンバーグなどの料理や接客への想いを表現。効率性や生産性が重視される時代でも「“人が心をこめて調理し 人が心をこめて接客をする”ことへのこだわりを持ち続けたい」とし、「その想いは変わらず、これからもより高いレベルで実現していきたいと強く願っております」と伝えた。
「このような状況においても、皆さまに提供する料理やサービスの質を維持し、更なる向上を目指していくために、苦渋の選択ではございますが、2026年10月1日より、一部商品の価格改定およびメニュー変更を実施させていただきたく存じます」と明らかにし、「物価高騰が続く昨今、皆さまに今まで以上のご負担をおかけすることは誠に心苦しく存じますが、何卒ご理解いただきたくお願い申し上げます」と呼びかけた。
具体的には、10月1日より「げんこつハンバーグ」は1540円→1680円（税込）、「おにぎりハンバーグ」は1380円→1520円（税込）に値上げする。また、「土曜日ランチメニュー」を終了し、「げんこつ・おにぎりフェア」の内容も変更する。