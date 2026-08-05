新入社員から“予告なしの非公開1on1”の予定を設定された部長。冷や汗をかきながら臨むも、その相談内容に思わず拍子抜け。予想外の結末に「そのオチは平和すぎます!!」「予告なしの1on1って言葉が怖すぎる（笑）」とネットで反響を呼んでいる。

【映像】冷や汗から一転…拍子抜けした相談内容

投稿したのは、みーたさん（@tyakachan17）。職場で起きた部長と新卒社員の1on1にまつわるエピソードをXに投稿した。

新入社員から部長に入れられた非公開1on1の内容

みーたさんによると、部長はこの日、新卒社員に非公開の1on1を入れられたそう。冷や汗をかきながら1on1に臨むも、相談内容は「実家で取れすぎた農作物を配布していいかの相談がメインの雑談」だったという。これには、みーたさんも「野菜貰えるの嬉しいな」と喜んでいた。

投稿を見た人からは「そのオチは平和すぎます!!」「このパターンで辞めてく人を部長は何人も見たのかな」「予告なしの1on1って言葉が怖すぎる（笑）」などの声が寄せられ、投稿には2.4万件超の“いいね”が押されている（※数字は8月4日17時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、みーたさんを取材。部長の1on1前後の様子については「部長はその日の午前中からソワソワしていて、1on1後はかなりホッとしたように見えました」と明かした。

また、今回の一件を踏まえて、新入社員には「本人も悪気がある訳ではなかったので、（次があれば）『タイトルは書いておいて』とお願いします」と話している。

農作物の配布については「私はきゅうりとなすをいただきました」と教えてくれた。（『わたしとニュース』より）