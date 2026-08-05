新卒が設定した“予告なしの非公開1on1”に部長ヒヤリ→拍子抜けした相談内容に「そのオチは平和すぎます!!」「怖すぎる笑」予想外の結末に反響
新入社員から“予告なしの非公開1on1”の予定を設定された部長。冷や汗をかきながら臨むも、その相談内容に思わず拍子抜け。予想外の結末に「そのオチは平和すぎます!!」「予告なしの1on1って言葉が怖すぎる（笑）」とネットで反響を呼んでいる。
投稿したのは、みーたさん（@tyakachan17）。職場で起きた部長と新卒社員の1on1にまつわるエピソードをXに投稿した。
新入社員から部長に入れられた非公開1on1の内容
みーたさんによると、部長はこの日、新卒社員に非公開の1on1を入れられたそう。冷や汗をかきながら1on1に臨むも、相談内容は「実家で取れすぎた農作物を配布していいかの相談がメインの雑談」だったという。これには、みーたさんも「野菜貰えるの嬉しいな」と喜んでいた。
投稿を見た人からは「そのオチは平和すぎます!!」「このパターンで辞めてく人を部長は何人も見たのかな」「予告なしの1on1って言葉が怖すぎる（笑）」などの声が寄せられ、投稿には2.4万件超の“いいね”が押されている（※数字は8月4日17時のデータ）。
ニュース番組『わたしとニュース』は、みーたさんを取材。部長の1on1前後の様子については「部長はその日の午前中からソワソワしていて、1on1後はかなりホッとしたように見えました」と明かした。
また、今回の一件を踏まえて、新入社員には「本人も悪気がある訳ではなかったので、（次があれば）『タイトルは書いておいて』とお願いします」と話している。
農作物の配布については「私はきゅうりとなすをいただきました」と教えてくれた。（『わたしとニュース』より）