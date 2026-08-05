プレミアクラブが上田綺世に関心報道。日本人選手とチームメイトに!?「今後の動向を見守る必要がある」
前田大然が所属するプレミアリーグのイプスウィッチ・タウンが、上田綺世に興味を示しているのか。クラブの専門メディア『TWTD』が報じている。
「TWTDの情報によると、タウンはフェイエノールトに所属する日本代表ストライカー、上田綺世に関心を寄せていることが分かった。チームは今シーズンに向け、より経験を積んだ最前線の選手を探しており、フル代表43キャップ・18ゴールという実績を持つ上田は、まさにその条件に合致する」
同メディアは上田のこれまでのキャリアに触れつつ、「残りの契約期間が２年の上田に対して、タウンが具体的な動きを見せるかどうかは不透明。移籍市場はまだ１か月、開かれている。今後の動向を見守る必要がある」と展望する。
クラブは今夏、FWにトゥールーズからエメルソンを獲得。アヤックスからレンタルのチュバ・アクポムが完全移籍に切り替わり、チーム内の評価も高いという。ストラスブールのフリオ・エンシソとの交渉も続いているようで、またジョージ・ハーストはストーク・シティへの移籍が噂されている。
前線の陣容は流動的で、上田がそこに食い込むことになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「粗末に扱いやがって」「ずいぶん失礼だな」J開幕の１週間前、日本代表戦士の“悲報”にSNS愕然「かわいそう」「行く必要ない」
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