煮込みキャンセル時短飯。ルウ1個でサクッと1人前「極旨！焼きハヤシめし」
エンタメ料理系YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ハヤシルウ1個で1人前】煮込みキャンセル！炒めて極旨「焼きハヤシめし」」と題した動画を公開しました。人気企画である「ルウ1個で1人前」シリーズに、初のハヤシライスが登場。煮込む手間を省き、フライパン一つでサクッと作れるアイデアレシピを紹介しています。
調理は、マッシュルームと玉ねぎをカットするところからスタート。フライパンで合い挽き肉を炒め、火が通ったら野菜を加えてさらに炒めます。具材には「鶏肉や豚コマでもOK」「キノコは舞茸でもしめじでも」と、家にある食材で自由にアレンジできる点も魅力です。
最大のポイントは、ルウの溶かし方です。透き通った玉ねぎにごはんを加えて炒めた後、ドーナツ状にごはんを広げて中央を空けます。ここで一度火を止め、空いたスペースにハヤシルウを投入。ルウを刻まなくても、鍋底にぐりぐりと押し付けることで、余熱だけで綺麗に溶けていく様子が収められています。その後バターを加え、再び火にかけて全体をしっかりと炒め合わせます。
最後に、別のフライパンで裏面をカリッと焼いた半熟の目玉焼きを作り、器に盛ったご飯の上にトッピング。粗挽き黒胡椒を振れば完成です。とろりとした卵の黄身をご飯に絡めて食べるシーンでは、「実にうまい。」と大満足の様子。さらに「オムレツで包んでオムライスにしても良し!!」と、新たな楽しみ方も提案しています。
忙しい日のランチや、少しだけハヤシライスを食べたい時にもぴったりな一皿。いつものカレーやハヤシライスとは一味違う「焼き」の美味しさを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・マッシュルーム 2～3個
・玉ねぎ 1/4個
・サラダ油 大さじ1
・合い挽き肉 80g
・ごはん 200g
・完熟トマトのハヤシライスソース（市販のルウ） 1個
・バター 5g
・卵 1個
・粗挽き黒胡椒 適量
［作り方］
1. マッシュルームはペーパーで汚れを拭き、石づきの根元を落としてスライスする。玉ねぎはみじん切りにする。
2. フライパンにサラダ油をひき、強めの中火で加熱する。合い挽き肉を入れて炒めてほぐす。
3. 大体火が通ったら、玉ねぎとマッシュルームを加えて炒める。
4. 玉ねぎが透き通ってきたら、ごはんを加えて炒めてほぐす。
5. ごはんがほぐれたら、フライパンの中央をドーナツ状に空け、一度火を止める。
6. 中央の空いたスペースにハヤシルウを置き、鍋底にすりつけるようにして余熱で溶かす。
7. ルウがほぼ溶けたらバターを加え、もう一度火にかける。
8. バターを溶かしながら、白いご飯粒が残らないようにしっかりと全体を炒め合わせる。
9. 全体が綺麗な赤茶色になったら、器に盛り付ける。
10. 別のフライパンで目玉焼きを作り、裏面が固まり半熟になるまで焼く。
11. 盛り付けたご飯の上に目玉焼きを乗せ、仕上げに粗挽き黒胡椒を振って完成。
調理は、マッシュルームと玉ねぎをカットするところからスタート。フライパンで合い挽き肉を炒め、火が通ったら野菜を加えてさらに炒めます。具材には「鶏肉や豚コマでもOK」「キノコは舞茸でもしめじでも」と、家にある食材で自由にアレンジできる点も魅力です。
最大のポイントは、ルウの溶かし方です。透き通った玉ねぎにごはんを加えて炒めた後、ドーナツ状にごはんを広げて中央を空けます。ここで一度火を止め、空いたスペースにハヤシルウを投入。ルウを刻まなくても、鍋底にぐりぐりと押し付けることで、余熱だけで綺麗に溶けていく様子が収められています。その後バターを加え、再び火にかけて全体をしっかりと炒め合わせます。
最後に、別のフライパンで裏面をカリッと焼いた半熟の目玉焼きを作り、器に盛ったご飯の上にトッピング。粗挽き黒胡椒を振れば完成です。とろりとした卵の黄身をご飯に絡めて食べるシーンでは、「実にうまい。」と大満足の様子。さらに「オムレツで包んでオムライスにしても良し!!」と、新たな楽しみ方も提案しています。
忙しい日のランチや、少しだけハヤシライスを食べたい時にもぴったりな一皿。いつものカレーやハヤシライスとは一味違う「焼き」の美味しさを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・マッシュルーム 2～3個
・玉ねぎ 1/4個
・サラダ油 大さじ1
・合い挽き肉 80g
・ごはん 200g
・完熟トマトのハヤシライスソース（市販のルウ） 1個
・バター 5g
・卵 1個
・粗挽き黒胡椒 適量
［作り方］
1. マッシュルームはペーパーで汚れを拭き、石づきの根元を落としてスライスする。玉ねぎはみじん切りにする。
2. フライパンにサラダ油をひき、強めの中火で加熱する。合い挽き肉を入れて炒めてほぐす。
3. 大体火が通ったら、玉ねぎとマッシュルームを加えて炒める。
4. 玉ねぎが透き通ってきたら、ごはんを加えて炒めてほぐす。
5. ごはんがほぐれたら、フライパンの中央をドーナツ状に空け、一度火を止める。
6. 中央の空いたスペースにハヤシルウを置き、鍋底にすりつけるようにして余熱で溶かす。
7. ルウがほぼ溶けたらバターを加え、もう一度火にかける。
8. バターを溶かしながら、白いご飯粒が残らないようにしっかりと全体を炒め合わせる。
9. 全体が綺麗な赤茶色になったら、器に盛り付ける。
10. 別のフライパンで目玉焼きを作り、裏面が固まり半熟になるまで焼く。
11. 盛り付けたご飯の上に目玉焼きを乗せ、仕上げに粗挽き黒胡椒を振って完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元デザイナーで元料理人の孤独なおじさんが ワンルームのアパートで無邪気に食べ物と戯れる日々、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々。 ちゃんとした料理レシピを知りたい人は、回れ右！ 短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。