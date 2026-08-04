7月28日、最大震度7の地震が発生した熊本県。イオンモール熊本では地震後に爆発事故が起き、7人が犠牲になった。そのうち従業員2人が亡くなった雑貨店の運営会社『ハビタ』では、避難後に上司の指示により再度店内に戻っていたことが判明し、批判の声が寄せられている。

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「完全に人災」対応に批判が殺到

8月2日に熊本市内の斎場にて、亡くなったハビタ従業員の1人、大竹玖瑠美さん（22）の通夜が営まれた。大竹さんは一度、屋外へ避難したものの、会社の指示があったため同僚とともに館内に戻ったとされる。そして、約5分後に爆発に巻き込まれたのだった。

「屋外避難後に再び館内へ戻った理由ですが、『日テレNEWS』の報道では、大竹さんの遺族の話として《会社から売上金を金庫に入れるように言われているので1回店に戻らないといかんと。責任感がある人間なので会社から言われたらと玖瑠美は行ったと思う》と伝えています。ハビタ幹部も《もし可能であれば売上金を金庫になおしてくれないか、もし入れるのであれば……》と指示があったことを認めました」（全国紙社会部記者）

地震発生後、ハビタの幹部は安否確認のため店長に電話。店長は休みで店にいなかったが、幹部から売上金について指示を受けたため従業員に連絡し、その結果2人が館内に戻ることになったという。

幹部の話では、《入るときは必ずイオンモール熊本の許可を得てから入って下さい》と伝えていたというが、売上金の入金を指示したこと自体が間違っていたと謝罪している。また、社長も《痛恨の極みで、遺族に申し訳ないと思っている》と頭を下げた。

「イオンでは災害時のマニュアルとして、“一度屋外へ避難した後は館内に戻らない”と決めていたそうです。それにも関わらず、今回このような大惨事を招いてしまった。遺族や関係者のことを思うと、言葉がありません」（前出・社会部記者）

報道陣の取材に対し謝罪したハビタ幹部だが、世間からは「わずかな売上を優先し人命を軽んじていて、管理者としてあり得ない判断力」「幹部なのに二次被害の危険性まで考慮できていないのは致命的です」「一度は無事に避難できたのに売上金のために館内に向かわせるなんて、命よりお金を優先したと言われても仕方ないと思います」「完全に人災ですね」など、批判が殺到している。

また、「『もし入れるのであれば……』とか、本当に他責感半端ない言葉」「『必ずイオンモール熊本の許可を得て』とかわざわざ強調してて引っかかる」といったコメントもあり、責任転嫁のように感じている人も多いようだ。

なお、ハビタでは今後、このときの状況についてさらに詳しく調査するとしている。今後、浮かんでくる新情報は果たして――。

週刊女性PRIME