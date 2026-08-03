日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。WBA世界バンタム級休養王者だった堤聖也（30＝角海老宝石）のベルト“はく奪”に怒りをあらわにした。

和気氏は開口一番で「怒り心頭ですよ。ふざけてますよ」とWBAの措置に憤慨した。

WBAが7月30日（日本時間8月1日）、最新の世界ランキングを発表。バンタム級では増田陸（28＝帝拳）が新正規王者となり、休養王者だった堤聖也（30＝角海老宝石）が同級1位に“後退”した。

堤は昨年12月、元世界5階級制覇ノニト・ドネア（フィリピン）戦で鼻骨を骨折し、休養王者となっていた。

和気氏の元トレーナーで、フレアジム会長の赤井祥彦氏は「昨年12月に試合をして、まだ8カ月しか経っていない。Wスタンダード。(WBA世界ミドル級王者だった)村田諒太選手はコロナ禍のときだったが2年試合しないのでスーパー王座に格上げされた。状況の違いはあると思うけど…」と、その場しのぎのような扱いの違いに首をひねった。

そもそも堤が休養王者になった経緯も不可解。バンタム級で1試合しかしていないジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国、帝拳）がスーパー王者となり、先月20日に行われた増田―比嘉大吾（30＝志成）戦が世紀王者決定戦に認定された。

そして今回は休養王者も外れた。

赤井氏は「これ日本のファンは結構怒ってると思うけど、どう？」と疑問を投げかけ、和気氏は「めっちゃ怒ってますよ」とボクシングファンの気持ちを代弁した。

動画には「堤選手が可哀想」「流石にひどい」「JBCはWBAから離脱したほうがいい」「ファンとしては、これからも堤チャンピオンと呼び続けていきます」と、意見が寄せられた。

文字通り骨身を削って守った堤のベルトを軽々しく取り上げたWBAに対するファンの憤慨は簡単に収まりそうもない。