ポイ活情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活投資」が、「【改悪三銃士】チャージ錬金封殺 Vネオバンクデビット終了のお知らせ」と題した動画を公開した。動画では、住信SBIネット銀行が提供する「V NEOBANK」のポイントプログラム改定に伴う、サービスの大幅な変更点について解説している。

ネコ山氏は、今回の変更を「V NEOBANKのトリプル改悪」と表現し、3つの大きな変更点を挙げた。第1に、これまで月末の円普通預金残高が10万円以上で50ポイントが付与されていた特典が、残高ポイント対象外となり消滅する。第2に、デビットカードの利用還元率が1.5%から1.25%へと引き下げられる。さらに、電子マネーや交通系ICへのチャージ、税金・公共料金の支払いがポイント付与の対象外となる点について、「もうこのデビットカードの使い道はない」と厳しく指摘した。第3に、他行からの1万円以上の振込1回につき20ポイント付与されていた特典が、1回10ポイントへと半減（月間上限250ポイントまで）する。

これらの変更を受け、ネコ山氏は代替案も検討。「第一生命NEOBANK」のデビットカードは1.5%還元を維持しているものの、付与されるポイントが現金交換に限定される難点を指摘。「カテエネBANK」のデビットカードについては、月末残高200万円以上で2%還元となるが、資金拘束のハードルが高いと分析した。

動画の終盤では、他行の自動振込サービスを活用したポイ活ルートや、GMOクリック証券、エポスカードなどを利用した細かいポイント獲得術もあわせて紹介している。ネコ山氏は「V NEOBANKデビットは実質的に終わった」としつつも、他のポイ活ルートを発掘して資産形成を続けていく姿勢を示した。変更の適用時期や詳細なプログラム内容については、公式サイトで確認できる。

YouTubeの動画内容

00:00

V NEOBANKがポイントプログラム改定を発表
01:36

変更点1：円普通預金の残高ポイント消滅
02:31

変更点2：デビットカード還元率変更と対象外取引の追加
05:38

変更点3：他行からの被振込ポイント半減
06:29

スルガ銀行など他行を活用したポイ活ルート紹介

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