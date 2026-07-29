「〇〇の宝石箱や〜」などの食レポで知られるタレント、彦摩呂さん（59）の公式Xに、30キロ近く減量した現在の姿が投稿され、話題になっています。



【写真】「既製品も着れます！」誇らしげにアピールする彦摩呂さん

公式Xでは「本日も朝からロケ！ 30キロ近く痩せると特注じゃない既製品も着れます！」とのコメントとともに、頭まですっぽりと覆う白い防護服姿を公開。減量によって既製品を着られるようになった喜びを伝えました。



同様の投稿がInstagramにも掲載されると、「彦ちゃん一瞬誰かと…（笑）痩せましたね」「健康の為に痩せられて素晴らしい。芯の強い人に憧れます」「暑いからお身体大切にして下さい」など、減量への驚きや体を気遣う声が寄せられました。



この投稿には翌日、思わぬ続きがありました。公式Xに別の防護服を着た写真が公開され、「2日連続の防護服！すみません…既製品着れるとはしゃいでいましたが、XLはまだ無理でした…！前閉まりませんでした」と報告。前日とは異なるタイプの防護服では、XLサイズでも前を閉められなかったことを明かしました。



彦摩呂さんは6月、公式YouTubeで、最大134キロだった体重が108.6キロになり、約25キロ減量したことを報告していました。還暦までに体重を2桁にすることを目標に、ダイエットを続けています。