「マジか！」「泣いちゃうかも」まさかの“電撃復帰”か！欧州から届いた一報に日本のファンが騒然「ここ最近で１番実現してほしい移籍」「めちゃめちゃアツい」
まさかの急展開だ。
今冬に加入したアヤックスを契約満了で退団した日本代表DFの冨安健洋は、まだ新天地が決定していない。
かつて、ボローニャで活躍しただけに、ヴェネツィア、トリノ、サッスオーロなどセリエAのクラブからの関心が取り沙汰されてきた。
だが、ここにきて新たな動きがあった。７月28日、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの練習に参加していると、大手スポーツメディア『The Athletic』が報じたのだ。「移籍の可能性も視野に」と記事は伝えている。
「日本代表のトミヤスは、移籍先を検討する中でイングランドやヨーロッパの他のクラブからも関心を集めているが、プレミアリーグへの復帰を強く希望している。一方、クリスタル・パレスは、トミヤスが新シーズンに向けてコンディションを維持・向上できるよう、ハイレベルなトレーニング環境を提供している」
実際、現地28日にコモで行なわれたRCランス、ファマリカンとのプレシーズンマッチには、ベンチ入りもしている。
この一報がもたらされると、日本のファンから次のような声が上がった。
「マジか！」
「おぉ、冨安プレミア復帰か？」
「ここ最近で１番実現してほしい移籍」
「冨安と鎌田が同じクラブは熱い。あとは何より、元気にプレミアで戦い続けてほしい」
「怪我続いて数年まともに出れてなかったのにプレミア行けちゃうんだもんな。改めて冨安えぐいわ」
「めちゃめちゃアツいな」
「プレミアでまたトミ見れたらおじさんいい歳こいて泣いちゃうかも」
「これは嬉しい！」
「こりゃおもしれぇや！」
昨夏のアーセナル退団から１年。プレミアリーグへ電撃復帰を果たすのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
今冬に加入したアヤックスを契約満了で退団した日本代表DFの冨安健洋は、まだ新天地が決定していない。
かつて、ボローニャで活躍しただけに、ヴェネツィア、トリノ、サッスオーロなどセリエAのクラブからの関心が取り沙汰されてきた。
だが、ここにきて新たな動きがあった。７月28日、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの練習に参加していると、大手スポーツメディア『The Athletic』が報じたのだ。「移籍の可能性も視野に」と記事は伝えている。
実際、現地28日にコモで行なわれたRCランス、ファマリカンとのプレシーズンマッチには、ベンチ入りもしている。
この一報がもたらされると、日本のファンから次のような声が上がった。
「マジか！」
「おぉ、冨安プレミア復帰か？」
「ここ最近で１番実現してほしい移籍」
「冨安と鎌田が同じクラブは熱い。あとは何より、元気にプレミアで戦い続けてほしい」
「怪我続いて数年まともに出れてなかったのにプレミア行けちゃうんだもんな。改めて冨安えぐいわ」
「めちゃめちゃアツいな」
「プレミアでまたトミ見れたらおじさんいい歳こいて泣いちゃうかも」
「これは嬉しい！」
「こりゃおもしれぇや！」
昨夏のアーセナル退団から１年。プレミアリーグへ電撃復帰を果たすのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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