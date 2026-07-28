フリードの一部改良は今年秋以降に？

2024年6月にデビューしたホンダ「フリード（3代目）」。モデルイヤー3年目に突入し、そろそろマイナーチェンジという情報も入ってきました。



最新情報を首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

2008年5月、「ちょうど良い」をコンセプトに「モビリオ」の後継としてデビューしたフリード。5ナンバー（小型車）サイズに収まる両側スライドドアのミニバンとして人気を博します。

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その後、2016年9月に登場した2代目フリードも、扱いやすいサイズと広い室内を両立させています。超低床フロアによる広大な荷室と、先進安全運転支援システム「ホンダセンシング」が本格的に装備されたことも時代の流れといえるでしょう。

また2代目フリードでは、初代の派生モデル「フリードスパイク」に代わる2列シート仕様「フリード＋（プラス）」が追加されています。

その後、2019年10月に行われたマイナーチェンジでは、SUVテイストをまとったクロスオーバー仕様「CROSSTAR（クロスター）」が追加され、アクティブな層にも訴求する幅広い世界観を確立。

実に約8年にわたって販売が続いたロングセラーとなり、トヨタ「シエンタ」と共に市場を牽引する大ヒットモデルとなりました。

モデル末期といえば販売台数が落ち込みがちですが、2代目フリードは最後まで人気が落ちることがなかった希有な存在といえます。

そして2024年6月、満を持して登場した3代目の現行型フリードは、先代の良さを正統進化させつつ、さらなる進化を遂げています。

3代目フリードは、グランドコンセプトを「『Smile』 Just Right Mover（『スマイル』ジャスト ライト ムーバー）」とし、人びとの暮らしだけではなく、使う人の気持ちにも寄り添い、日々の暮らしに笑顔をもたらすクルマとなることを目指して開発されています。

子育て層向けのファミリーカーとして魅力を高めた「フリード AIR（エアー）」と、SUVテイストを加えたクロスオーバースタイルの「フリード CROSSTAR（クロスター）」という異なる個性を持った2つのモデルバリエーションを設定。

いずれも3列シートレイアウトを採用しており、2列目をキャプテンシートとした6人乗り仕様を基本に、2列目をベンチシートとした7人乗り仕様も一部グレードでラインナップします。

さらにクロスターのみ2列・5人乗り仕様が設定され、こちらは専用の広い荷室空間を生かした仕様となっているのも特徴です。

ともに、新設定の2モーターハイブリッド「e：HEV」と、1.5リッターDOHC i-VTECガソリンエンジンの2つのパワートレインが用意され、2WD（FF）と4WDが選択可能です。

またホンダセンシングも進化した最新仕様が搭載され、安全性や利便性も向上しています。

フリード エアーのボディサイズは5ナンバー枠に収まる全長4310mm×全幅1695mm×全高1755mm、ホイールベース2740mmと、5ナンバーに収まるサイズです。いっぽうフリード クロスターは全幅1720mmと、全幅の関係で3ナンバーサイズとなります。

最新情報について、6月下旬に首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

「ネットニュースをご覧になったお客様から『フリードがマイナーチェンジするという話だが本当か』といったお問い合わせをいただきました。

我々も断定はできないのですが、マイナーチェンジと呼べるほどの大幅な改良はないと思われますが、装備などの仕様変更を近々実施する可能性があります。

一部改良のタイミングで何らかの特別仕様車が発表されるかもしれません」

他のホンダディーラーにも問い合わせてみました。

「『フリードがマイナーチェンジするのですか』というお問い合わせがありました。

現行モデルがデビューして2年なので、おそらくですが、行われるとしても一部改良だと思います。

クロスターのみの設定だった『2列シート＆5人乗り仕様』が、エアーにも追加される可能性があります。時期的には年内に行われるのでは……と思います」

先代モデルにあたる2代目フリードは、デビューから3年後の2019年に大幅な改良を行っています。

そうなると、現行モデルの一部改良は2026年秋頃、マイナーチェンジは2027年以降でしょうか。続報に期待です。