◆全国高校総体サッカー▽決勝静岡学園２―１近大付（１日、Ｊヴィレッジスタジアム）決勝が行われ、静岡学園が２―１で近大付（大阪１位）を破り、初優勝を飾った。静学は前半にＭＦ泉新（いずみ・あらた、３年）のゴールで先制。その後にロングスローから追いつかれたが、後半終了間際にＦＷ沢井翼（３年）が決めた。静学の決勝進出は２０１１年以来１５年ぶりで、このときは２位。静岡県勢の総体優勝は、小野伸二が在籍