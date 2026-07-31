タレントのマツコ・デラックスが３１日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国２時間ＳＰ」（金曜・午後８時）に出演し、カレー専門店で出てくるナンについて持論を展開する一幕があった。この日、「デフォルトでもうちょっと量が多いといいなと思う料理はありますか？」という視聴者の声が届くと「カレー屋さんで出てくるナンが大きくて、うれしいなってなる？あたし、いっつも『カレー、足んねえな』なんだけど」