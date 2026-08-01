アメリカ・アーカンソー州の交差点で、車椅子の男性が横断に苦戦していたところ、スパイダーマン姿の人物が車から飛び出して手助けする様子をカメラが捉えた。住民からは「まさにスーパーヒーローだ」と称賛の声が上がっている。“スパイダーマン”が車椅子の男性に駆け寄るアメリカ・アーカンソー州の交差点で、「ヒーロー登場」の瞬間が捉えられた。横断歩道を渡る車椅子の男性。ところが、なかなか進まず苦戦している様子だ。す