ハンガリーで国内の電力需要のおよそ半分を担う原子力発電所が運転を停止する見通しとなりました。干ばつでドナウ川の水位が低下し、冷却水が確保できない事態となっています。【映像】水位が低下したハンガリー・ドナウ川の様子ハンガリーのマジャル首相は30日、「異例の発表」としてSNSを更新し、国内を流れるドナウ川の水位の低下によって31日までにパクシュ原発の運転が止まる恐れがあると発表しました。ロイター通信に