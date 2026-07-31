人気ロックバンド「BUMPOFCHICKEN」は31日、28日に最大震度7を観測した熊本地震の被災地支援のためチャリティーグッズの販売を行うと発表した。「BUMPOFCHICKENは、被災者支援のためのチャリティグッズを制作します」と報告。「チャリティグッズの販売収益すべては日本赤十字社を通じて「令和8年熊本地震災害義援金」として寄付させていただきます」とした。販売の詳細は後日、報告するとしている。「皆様のご無事と