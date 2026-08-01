熊本県は、28日に発生した令和8年熊本地震の県内の人的被害が、8月1日午前7時時点で138人になったと発表しました。前日夜の発表から6人増えています。死者数は36人(34人は地震が原因と確認)で、重症者9人、中等症48人、軽症者29人、分類未確定16人となっています。住宅の被害は1543棟で、全壊182棟、大規模半壊20棟、半壊225棟、一部損壊1034棟、分類未確定82棟となっています。電気は高圧配電線への送電は完了していますが、約600