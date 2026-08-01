天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、伊勢神宮で20年に一度行われる「式年遷宮」に向けた伝統行事に出席するため、先ほど皇居を出発されました。午前11時ごろ、愛子さまは報道陣に会釈をして皇居から東京駅に向かわれました。伊勢神宮では2033年に20年に一度、社殿などを新たにする「式年遷宮」が予定されています。愛子さまの伊勢神宮訪問は約2年ぶりで、午後、三重県に入り、「式年遷宮」で使用する木材の加工作業などを見学し、