１日(土)、大倉山ジャンプ競技場で開かれた札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの二階堂蓮選手が今シーズン初めてラージヒルに参戦しました。注目の１回目。二階堂選手は飛びすぎによるケガのリスクを減らすため自ら他の選手よりもゲートを５段下げてスタート。それでも、K点を超える130.5mのジャンプで会場を沸かせ、大差をつけてトップに立ちます。続く２回目も