アメリカの財務省が先月31日、円高に誘導するため複数の銀行に円相場に介入する可能性を伝えたとアメリカメディアなどが報じました。ニューヨーク外国為替市場では先月30日、円相場が一時1ドル＝157円台まで円高が進み、日本当局による為替介入が行われたとの見方が広がっています。こうした中、ウォール・ストリート・ジャーナルなどによりますと、アメリカ財務省は先月31日、円高・ドル安に誘導するため、ニューヨーク連邦準備銀