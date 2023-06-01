広島・前川誠太内野手（23）が31日、廿日市市の大野練習場に荷物を運び入れ、3軍に合流した。報道陣の問いかけに「答えられないです。すみません」と口を閉ざした。球団は前日30日、矢野雅哉内野手（27）と前川が広島県警の家宅捜索を受けたと発表。「ゾンビタバコ」と呼ばれる指定薬物エトミデート関連とみられ、「捜索を受けた事実を重く受け止めた」として、前川の出場選手登録を抹消した。矢野は17日に抹消されており、