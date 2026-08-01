熊本県内はきょうも各地で厳しい暑さとなっています。断水や停電が続くなか、農家は収穫作業を行っています。現場から中継です。先月28日の地震で最大震度7を観測した熊本県宇城市です。私が今いるのは、市街地から少し離れた田んぼや畑が広がる地域ですが、きょうも午前中から気温が上がり、すでに30度を超える暑さとなり、市内はきょう、35℃以上の「猛暑日」が予想されています。こちらのきゅうり農家では、技能実習生が生活し