父の孤独死に直面した38歳息子の後悔ABEMA TIMES

一暮らしの父が孤独死 38歳息子「もうちょっとヘルプを出してほしかった」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 高齢者の孤独死問題をABEMA Primeが取り上げ注目を集めている
  • 38歳のタケルさんは4年前、父親が衰弱死する孤独死を経験したという
  • 「助けを求めるハードル」の高さが孤立を深める要因だと専門家は指摘する
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