横浜市の山中竹春市長による職員へのパワーハラスメント問題で、山中市長は７月３１日、最初に問題を告発した前人事部長に対面で直接謝罪した。前人事部長によると、謝罪は市役所の会議室で行われ、山中市長は「報告書に目を通し、（前人事部長が）言っていた本質の意味が理解できた。本当に申し訳なかった」と頭を下げたという。前人事部長は読売新聞の取材に、「誠実に対応していただいた。１月１１日にメールを送った時点