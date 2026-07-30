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「木村拓哉に来店してもらう」の夢が叶った夫婦、プレゼントに号泣

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 木村拓哉がTBS系番組でドラマの影響を受けた夫妻の飲食店をサプライズ訪問した
  • 夫妻が手作りした沖縄そばを完食し、作品が人生のきっかけになったと感慨深く語った
  • 視聴率では変えられない事実があると述べ、愛用サングラスを夫妻にプレゼントした
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