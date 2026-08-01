アメリカのベッセント財務長官のメモに、「やることリスト」として日本円の購入が書かれていたことが分かりました。ロイター通信が7月31日に撮影した写真には、ベッセント長官のメモ帳に「To Do＝やること」と書かれ、その下に「日本円を50億ドルから100億ドル相当購入する」と記されていました。日本円にして、約8000億円から1兆6000億円分に相当します。また、ロイター通信は、この写真が撮影されるおよそ2時間前、アメリカ財務