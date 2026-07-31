点滴延長チューブ内に茶色の物質千葉県柏市の総合病院「柏たなか病院」の入院患者の点滴に大便を混入させ、敗血症を起因とした多臓器不全により殺害したとして、千葉県警は同病院の元看護師の古川美由紀容疑者（51）を殺人容疑で７月15日に逮捕した。事件が発生したのは今年１月30日未明。内科病棟に入院していた当時75歳の男性が顔面蒼白になって苦しんでいるのを巡回中の男性准看護師が発見したが、翌31日午後10時30分に死亡が確