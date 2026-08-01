熊本県で最大震度７を観測した地震を受け、県のＰＲキャラクター「くまモン」が活動を休止した。地震が発生した７月２８日、くまモンの公式Ｘ（旧ツイッター）に、「地震発生に伴い、くまモン隊の活動を一時中止します。今後の活動については、改めてお知らせいたします」と投稿。活動拠点「くまモンスクエア」（熊本市中央区）のステージイベントも同２９日から中止した。再開時期は未定という。くまモンは２０１６年４月の