知らない人の前や、慣れない環境などで話すことができなくなる「場面かん黙」という不安症があります。「声を出せるようになる」という自分との約束を果たすため、部活動に打ち込む高校生の日々を追いました。【写真を見る】人前で話せない“場面かん黙”と向き合う高校生の挑戦、そば部で果たした「声を出したい」自分との約束【報道特集】長野・戸隠そば処の分校で部員「そばが打てることに感謝します。最高の自分を発揮します