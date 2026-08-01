7月30日に南アルプスの易老渡付近で見つかった遺体について、警察は1日、身元は山口県宇部市の男性(68)と発表しました。7月29日、登山道を歩いていた人から「斜面で人が倒れている」と警察に通報があり、捜索していた警察が、30日に男性の遺体を見つけました。男性は登山計画書を出していなかったということです。警察は、死因などを調べています。