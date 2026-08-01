きのう夕方、岡山県倉敷市で、62歳のおじの首などを刃物で刺し、殺害した疑いで41歳の無職の男が逮捕されました。殺人の容疑で逮捕されたのは、岡山県倉敷市に住む無職の藤井泰正容疑者（41）です。警察によりますと、藤井容疑者はきのう午後5時10分ごろ、倉敷市真備町箭田の会社事務所で、この会社に勤務するおじの下田一郎さん（62）の首などを刃物で刺し、殺害した疑いがもたれています。藤井容疑者は下田さんを刺したあと車で