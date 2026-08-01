熊本地震の発生から5日目になりましたが、熊本県内では約7万2000戸が断水しています。 【写真を見る】熊本地震から5日県内約7万2千戸で断水継続猛暑の熊本市で自衛隊などが給水活動を実施 熊本市内では、自衛隊や熊本市上下水道局が給水活動をしています。 「ありがたい」 熊本市南区には自衛隊や熊本市上下水道局の給水車が配置され、朝から、水を求める人が集まっていました。 熊本県内の断水は、いつ復旧するかは見え