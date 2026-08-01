会社のあり得ない実態を知ってしまったとき、「この会社で頑張るのやめよう」と見切りをつけるのは当然の選択だ。投稿を寄せた40代女性は現在の会社は「もうすぐ3年目に入る」という。社内で起きている異常事態を明かした。（文：篠原みつき）会社を正そうとしたら潰される異常事態まず、役員たちの身勝手な振る舞いが横行しているようだ。「知らない間に取締役が専務に昇格していたが、社内での通達等が一切ない」「その役員連中