7月28日に震度7の揺れが熊本を襲ってから数日。余震が収まらないなか、一部の住民たちは今も学校の体育館や防災センターでの避難生活を余儀なくされている。10年前の熊本地震の記憶がいまだ生々しい被災地で、避難所はどのような状況にあるのか。複数の避難所を訪ねた。避難所に用意された大量の菓子パン、所狭しと段ボールが並べられた避難所の様子など空調はなし、トイレはプールの水で流す避難所に指定されている鏡町小学校