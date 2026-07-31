きょう（31日）JR宇多津駅構内で臀部を露出した公然わいせつの疑いで、高松市の無職の男（50）が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、きょう（31日）午前11時57分ごろ、JR宇多津駅構内で臀部を露出し、四つん這いになり前進する、わいせつな行為をした疑いが持たれています。 駅員から「お尻を出した人がいる」と通報を受け、駆け付けた警察が現行犯逮捕したものです。警察の調べに対し男は、「人に見てもらいたかった」な