金銭授受疑惑で揺れる福岡県議会。渦中の自民党県議団の会長が熊本地震の直後に政治資金パーティーを開催していました。自民党福岡県議団松尾統章 会長「正直やってよかったと思っている」松尾統章会長は、熊本県で震度7の地震が発生した1時間半後に、政治資金パーティーを開催。そのなかでは、「金銭授受疑惑」について弁明をする場面も。自民党福岡県議団松尾統章 会長「私は、十数年前に議長に就任しましたが、そ