富山県高岡市は、国宝指定の建造物を有する瑞龍寺や勝興寺、日本三大仏の高岡大仏など、豊富な観光資源を抱える都市である。ところが、その代表駅である高岡駅の周辺が、空き店舗だらけで衰退しているという話がネット上で話題になっていた。富山県第二の都市で、いったい何が起こっているのだろうか。【取材・文＝宮原多可志】【写真】新幹線が停まるのに…商店街が閑散としている「高岡駅」周辺の様子と大仏の姿新高岡駅の開業