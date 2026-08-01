元「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が１日、自身の公式ＳＮＳで「アップフロントプロモーション」から「アップフロントクリエイト」へ所属事務所を移籍すると発表した。牧野は「本日２０２６年８月１日より、株式会社アップフロントクリエイトに所属することとなりました」とつづった。続けて「愛知県西尾市出身２５歳牧野真莉愛です。好きなプロ野球のチームは、北海道日本ハムファイターズです。よろしく