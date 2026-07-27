「水谷豊さんが、義理の息子である三山凌輝さんの“密会報道”に怒り心頭なんです。現在公開中の水谷さん自身が監督・主演を務める映画『ピッコラ フェリチタ〜小さな幸せ〜』のイベントでは、にこやかに振る舞っていますが、一段落すれば“家族会議”は避けられないでしょう……」（芸能プロ幹部）

【写真】身内の宣伝だった？ “ホテル密会”報道翌日の三山の差し入れ

発端は7月22日の「文春オンライン」による報道。三山がミュージカル『愛の不時着』で共演中の元宝塚歌劇団の花組トップ娘役・花乃まりあと、2人きりで会っていたことが複数の写真つきで報じられたのだ。

「記事によれば、2人は舞台の稽古から急接近。三山さんの自宅マンションや高級ホテルで密会を重ねていたそうです」（ワイドショースタッフ、以下同）

三山と趣里の間には2025年9月に子どもが生まれたばかり。一方の花乃も2021年に一般男性と結婚し、2024年に第1子出産を公表しており、互いに家庭を持つ立場だった。

総額1億円以上の金品を受け取った

「双方の所属事務所は不倫関係を否定する一方、役作りのため2人きりで一緒に過ごしていたことは認め、それぞれ“不適切な行動だった”と謝罪しました」

三山は2016年に俳優デビュー。映画やドラマへの出演を重ね、2021年には6人組の音楽グループ「BE：FIRST」のメンバーとなる。その一方で、過去には元婚約者とされるアパレル会社社長でユーチューバーの女性から総額1億円以上の金品を受け取るも、別の女性との関係が発覚して破局したと報じられるなど、女性関係をめぐるトラブルが取り沙汰された。

「水谷さんも、妻で元キャンディーズの伊藤蘭さんも、三山さんの過去の女性トラブルを知り、娘の趣里さんとの交際を不安視していたそうです。それでも、三山さんが“今後は問題を起こさない”と約束したことに加え、結婚前に趣里さんが新しい命を授かっていたこともあり、最終的には娘の意思を尊重したといいます」（スポーツ紙記者、以下同）

そうした経緯があっただけに、今回の“連日密会”報道は、水谷夫妻の懸念を再燃させるものとなった。

趣里は今も夫を信じている

「報道のタイミングもよくありませんでした。文春の記事が出た翌日の7月23日には、テレビ朝日系で趣里さんが主演のドラマ『大空港〜GATE24〜』がスタート。産後初の連続ドラマ主演作として、本格復帰する直前だったのです」

育児と仕事を両立しようとする娘への裏切り。水谷の怒りも十分うなずけるが、当の趣里本人との間には、少し温度差があるようだ。

「趣里さんは、今も三山さんを信じている節があり、今回の騒動についても許す姿勢を見せているそうです。しかし、水谷さんは父親として、趣里さんに“もう別れたほうがいい”と強く訴えていると聞いています」（前出・芸能プロ幹部）

『愛の不時着』は、8月2日に大阪で千秋楽を迎える。舞台の幕が下りた三山を待ち受けているのは、義父・水谷豊による“警視庁・特命係”さながらの厳しい追及かもしれない。

週刊女性2026年8月11日号