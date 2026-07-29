今回の地震で、熊本県内では工場の停止が相次ぐなど経済への影響が出ています。▼ホンダは、震度6弱を観測した大津町のバイクを製造する工場で一部、水漏れなどが発生し、きのうから稼働を停止しています。関連会社の部品メーカー・アステモは、子会社の宇城市の工場で稼働を停止し従業員数人がけがをしたということです。▼トヨタ自動車は、福岡県内の3工場の稼働を停止していましたが、けさから再開しています。▼湖池屋は、益城