関西風に言えば、「ほんまにやらせてどないすんねん」ということだろうが……。【もっと読む】阪神藤川監督の「焦り」「短気」「采配」に大きな不安28日のオールスターで、全セの阪神・藤川球児監督（46）が“粋な計らい”で試合を演出した。選手起用を巨人・坂本勇人（37）、中日・大野雄大（37）のベテラン2人に一任したのだ。前日27日、藤川監督は、「昨年（の球宴で）、パは新庄監督（日本ハム）がガラポンで選んでいる